Мединский представил Путину проекты новых музеев и памятников

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским. В ее ходе были показаны несколько проектов новых культурных ценностей, которые планируется построить и открыть в нескольких местах России.

Мединский рассказал, как уже на протяжении нескольких лет Министерство обороны вместе с военно-историческими обществами организовывает экспедиции неподалеку от города Ржева. Ежегодно удается провести опознание и перезахоронение до 500 солдат. Министр упомянул, что во время войны из 50-тысячного населения Ржева в живых остались 248 человек. Он выразил готовность соорудить мемориал своими силами с одобрения президента.

«Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение», - ответил на предложение Путин.

Помимо мемориала, Мединский предложил создать музей-заповедник «Владивостокская крепость». Он станет уникальным объектом, состоящим более чем из 800 фортов. Сложность создания заключается в том, что в данный момент все они находятся в различном ведении, начиная от Министерства обороны РФ, заканчивая и вовсе частными лицами. Идея создания заповедника показалась Путину интересной.

В завершение встречи министр культуры России пригласил президента на открытие музея военной формы, который вместил в себя множество экспонатов - от древней кольчуги до формы спецназа ГРУ.

Мединский напомнил Путину о некогда разрушенной усадьбе в центре Москвы, за восстановление которой никто не хотел браться.

«Тогда мы предложили сделать из нее образцовый общественный музей, который содержался бы на общественные средства и был бы примером неформального неогосударственного подхода к музейной и популяризаторской деятельности», - рассказал министр.

Так из здания родился музей военной формы. Путин отметил, что желающих посетить его будет немало.

Мединский выразил мнение, что с помощью экспозиции удастся донести до подрастающих поколений, что «это не только почетно - служить в армии, - но и красиво».