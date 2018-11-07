«Это наш долг» - председатель Сахалинской областной думы призвал поддержать строительство Главного храма ВС РФ

На строительство Главного храма ВС РФ на сегодняшний день общими усилиями собран 1 201 485 178 рублей. Комплекс будет возведен исключительно на добровольные пожертвования. Строительство Главного храма ВС РФ поддержали многие общественные и культурные деятели, а также политики. Среди них - председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. По мнению депутата Госдумы, храмовый комплекс, который появится в парке «Патриот» в скором времени, станет «надежной духовной опорой для солдат и офицеров российской армии».

«Испокон веков в России на местах сражений как дань памяти подвигу ее воинов возводились часовни, храмы, целые архитектурные комплексы. И память становится священной, когда мы помним о наших дедах, прадедах, далеких предках, отдавших жизнь за родную землю. Куликово поле, Бородино, Сталинград, Москва, Курская дуга и Прохоровка, и сотни мест сражений, где наш народ вставал грудью навстречу смерти, шел врукопашную, закрывал собой амбразуры вражеских дзотов или в огненном таране сохранил для нас Россию независимой, несокрушимой, великой. Я полностью поддерживаю инициативу Героя России министра обороны России Сергея Шойгу о настоящей, народной стройке - возведении Главного храма ВС РФ в парке "Патриот". Уверен, что главный воинский храм России продолжит лучшие традиции православия и станет надежной духовной опорой для солдат и офицеров российской армии. Прошу всех поддержать это народное начинание. Это наш долг, наша история, наша память», - подчеркнул Хапочкин.

Для пожертвований открыт банковский счет, на который каждый может перечислить любую сумму. Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение».