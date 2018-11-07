«Мини-леопарда» задержали сотрудники полиции в Вологде

Сотрудники полиции в Вологде сегодня задерживали необычного нарушителя - дикую кошку сервала. Животное сбежало из дома и пугало местных жителей своей схожестью с леопардом. Напуганные граждане позвонили в полицию, ведь «мини-хищник» бегал вблизи нескольких школ и детского сада.

Сотрудники патрульно-постовой службы порекомендовали учителям не выпускать детей на улицу, а сами приступили к поиску и поимке животного. Чуть позже выяснилось, что это не леопард, а тот самый вышеупомянутый сервал. Он меньше своего собрата, но при этом не менее агрессивен. По крайней мере, конкретно этот представитель кошачьих шипел на сотрудников правопорядка и пытался их покусать.

Сейчас хищник возвращен хозяевам.

Сервал, или кустарниковая кошка, - представитель семейства кошачьих. Хищник. Взрослые особи могут достигать в длину почти 80 сантиметров и весить 12-15 килограммов. В дикой природе обитает на Африканском континенте, однако считается пригодным для одомашнивания.