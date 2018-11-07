Задержанный во Франции владелец ФК «Монако» Рыболовлев был повторно допрошен

Полиция Монако 6 ноября задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с целью провести допрос. Вместе с ним - несколько бывших высокопоставленных чиновников Монако, пишет издание Monaco-Matin.

Уточняется, что расследование по делу о коррупции приобрело огромные масштабы - под стражей в Монако и Ницце находится почти вся бывшая верхушка судебного аппарата княжества.

Как пишет газета, эту ночь Рыболовлев провел в судебной полиции. Всех задержанных повторно допросили сегодня, 7 ноября.

В ближайшие часы судья должен или просить продления их содержания под стражей, или отпустить на свободу.

Согласно законодательству Франции вызванных на допрос людей могут задержать на срок до 48 часов, после чего или их отпускают без предъявления обвинений, или против них начинается официальное расследование. Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК «Монако» в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро.

Ранее на задержание Рыболовлева отреагировали в Кремле. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.