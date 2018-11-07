Минприроды готово запретить экспорт древесины из России

Во время выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации Дмитрий Кобылкин заявил, что если в скором времени не удастся организовать экспорт древесины в Китай без нарушений, то поставки придется полностью запретить. Эта мера, возможно, станет временной и будет направлена на решение проблемы с незаконной вырубкой и вывозом леса за границу.

Спикер также добавил, что представители Китая готовы обсудить возможность создания лесовосстановительных хозяйств на территории России.

Ущерб от незаконной вырубки леса в России на данной момент исчисляется миллиардами рублей, об этом на одном из совещаний по охране лесов и обработке древесины сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.