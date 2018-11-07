В Европарламенте задумались о снятии санкций с России

Европарламент рассмотрит вопрос о снятии санкций с Российской Федерации. Он станет одним из пунктов проекта ежегодного доклада об успехах внешней политики ЕС.

Вопрос поднял итальянский депутат Марио Боргезио. По его мнению, «в общих интересах России и ЕС укреплять отношения, соответствующие международному праву».

«ЕП считает целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны», - приводит РИА Новости выдержку из проекта доклада.

Однако в этом же готовящемся проекте все-таки присутствует антироссийская поправка, которая призывает «продлевать санкции ЕС против РФ до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения».

Несмотря на возможную отмену ограничительных мер, ранее в Европарламенте готовили проект с призывом их ужесточения в случае обострения ситуации в Азовском море. В частности, предлагалось назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который будет заниматься положением дел в регионе.