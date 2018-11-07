Украинские националисты переоделись в куриц и потребовали улучшить жизнь в стране

Люди в костюмах белых куриц пришли в среду, 7 ноября, к стенам здания правительства в Киеве. Митингующие, большинство из которых - представители националистических объединений, требуют создать новое министерство на Украине, уточняет портал «Информатор».

На митинг собралось около 300 человек. «Курицы-националисты» убеждены в том, что на Украине эти птицы живут лучше, чем люди. Среди участников митинга были пять человек в костюмах куриц, которые, по их словам, не представляют никакую из организаций.

«Куры в Украине живут лучше, чем люди! Я выступаю за улучшение жизни людей, повышение зарплат и понижение тарифов», - заявил один из них на видео, опубликованном в Facebook.

Речь идет об учреждении министерства ветеранов. Участники акции выразили уверенность в том, что новая структура должна отвечать за обеспечение социальной защиты всех, кто принимал участие в сражениях на востоке страны, а также оказывать поддержку ветеранам при трудоустройстве и получении льгот.

Несмотря на то что на Украине существует более 30 общественных и государственных организаций, помогающих ветеранам, активисты сетуют, что большинство из этих учреждений погрязли в бюрократии и слишком коррумпированны.