Путин заявил о необходимости оградить граждан от рисков долевого строительства

Роль бизнеса в реализации майских указов президента стала одной из главных тем переговоров российского лидера Владимира Путина и главы организации «Деловая Россия» Александра Репика. Встреча прошла в Кремле.

Еще одним предметом обсуждения стало жилищное строительство, которое, по словам президента, является «очень чувствительной сферой» для населения страны.

Путин заявил о необходимости обеспечения интересов граждан, «которые не должны страдать от различных схем и от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства».

«Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере», - подчеркнул президент.

При этом он не преминул отметить, что в данном вопросе важна и государственная поддержка, и «понятные, прозрачные процедуры». Главная задача, которую поставил президент в ходе встречи с Репиком, - «добиться, чтобы в стране не было серьезных сбоев в объемах строительства».

Ранее российский лидер неоднократно касался жилищного вопроса. Он высказал свое мнение относительно программы реновации, которая проходит в Москве. По словам Путина, данный проект крайне важен не только для столицы, но и для регионов, где может быть приложен московский опыт.