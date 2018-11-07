Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео

На улицах пригорода Фукуоки в Японии агрессивный кабан напал на случайного прохожего. Животное в буквальном смысле появилось из ниоткуда, после чего, словно обезумев, стало метаться из стороны в сторону.

На пути агрессивного кабана возник прохожий с портфелем, который мгновенно был сбит с ног. Более того, животное и не думало отступать: после того как человек оказался на земле, оно начало атаковать мужчину, пытаясь разорвать его портфель и тело своими бивнями.

Как уточняет SoraNews24, нападение произошло около 8 часов утра. Жертвой кабана стал 48-летний офисный сотрудник, который направлялся по своим делам в сторону станции Имаджуки.

Инцидент мог обернуться для мужчины смертью, если бы не проезжавшие мимо водители, которые начали сигналить кабану, тем самым стараясь отпугнуть обезумевшего зверя.

В результате пострадавший попал в больницу с семисантиметровой рваной раной на левом бедре. Медикам пришлось наложить ему 13 швов.

Предположительно, безумный кабан спустился с гор, которые расположены всего в полутора километрах от города. Издание уточняет, что животное могло попросту заблудиться.