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«Простить за такое нереально» - отрубивший кисти рук жене житель Серпухова сказал свое последнее слово

Егор Левин
15:26 07.11.2018
Подсудимый в своей речи попросил прощения у всех, кто пострадал от его действий.

В среду, 7 ноября, в Серпуховском городском суде прошли прения между подсудимым, отрубившим кисти рук своей жене, Дмитрием Грачевым, и пострадавшей, его супругой Маргаритой.

В ходе судебного заседания подсудимому было предоставлено право последнего слова. Он им воспользовался, оговорив, что изначально планировал все немного иначе.

«Изначально хотелось сказать многое. Но так как мое дело резонансное и в суде присутствует много людей и камер, я решил сказать вкратце, без лишней воды», - начал Грачев.

Он коснулся хода своего дела на этапе предварительного следствия. По словам подсудимого, изначально ему не собирались вменять 126 статью Уголовного кодекса («Похищение человека»). Но следователь сказал ему, что «в Серпухове все решает прокуратура, и если она решила возбудить дело по этой статье, значит, будет по этой».

«Когда я сказал, что буду писать все возможные жалобы в вышестоящие инстанции, он просто посмеялся надо мной и сказал, что это бесполезно», - рассказал Грачев.

Далее он заявил, что все это делалось с целью запугать его и заставить вести себя смирно и перестать сопротивляться. После чего Грачев принес свои извинения всем участникам инцидента. Он сказал, что сожалеет о содеянном преступлении, «о том, что совершил».

«Кто бы что ни говорил, я действительно раскаиваюсь и понимаю, что совершил большую ошибку. Я понимаю, что просить прощения с моей стороны - это чистая формальность, потому что простить за такое нереально. Но я прошу прощения у всех, кто пострадал в данной ситуации, у всех, кого это зацепило. Больше всего - у Маргариты, у своих детей и у своей мамы», - закончил свое последнее слово подсудимый.

Напомним, Дмитрий Грачев был арестован 13 декабря. По данным следствия, мужчина отвез свою жену в лес, где отрубил ей топором кисти рук якобы на фоне ревности. После этого Грачев доставил супругу в больницу для оказания помощи, а затем пришел в полицию и сознался в содеянном. Сейчас мужчина лишен родительских прав, а здоровью женщины ничто не угрожает. Однако ей требуется продолжительная реабилитация.

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