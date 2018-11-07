«Он даже не приезжает» - ветеран ВОВ рассказал «Звезде», как у него отобрали квартиру за долги внука

Очень странная и печальная история произошла в семье ветерана Анатолия Доронина. За долги его внука, по его словам, у них отобрали квартиру. Ветеран в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал, как это произошло.

В 2011 году в сентябре в дверь его квартиры позвонил мужчина и сообщил, что его внук Влад Доронин задолжал крупную сумму денег нескольким банкам.

«Не здоровался, не представился, а с порога "у Вашего внука плохая кредитная история". А мы-то тут при чем?» - совершенно справедливо удивился ветеран.

Названная сумма была вроде невелика - 100 тысяч рублей, поэтому ветеран сначала сам предложил ее заплатить. Но мужчина отказался и стал требовать, чтобы пожилой человек подписал какие-то бумаги. Сначала Анатолий не соглашался, но потом неизвестный начал угрожать сначала внуку, а потом и ему самому. Что якобы «придут люди, и вам мало не покажется». Документы пришлось подписать, и до апреля история была замята. Однако весной мужчина снова о себе напомнил. Он пришел и стал настаивать на том, чтобы пенсионеры «временно выселились» из своей законной квартиры. А когда Анатолий отказался это делать, то мужчина предположил, что «с правнуком по дороге из школы может что-нибудь случиться». Такого ветеран перенести не смог и согласился подписать все, что требовалось. Их с женой временно выселили. В ЖЭКе быстро подписали все документы и выдали паспорта с соответствующими штампами.

В дарственной написано, что Анатолий и Татьяна имеют право пожизненного проживания в той квартире. Однако после квартира перейдет какой-то странной Эле Викторовне Ждановой. Она же и выписывала ветеранов.

«Она сама из Кишинева. У нее там живут муж и сын», - рассказал про нее ветеран.

Анатолий видел ее всего пару раз. Один - когда она прописывала его с женой в их же квартире, а второй - на суде. Ветеран рассказывает, что у нее «такая машина, которой даже, наверное, у президента нет». А Вишняков, который и приходил к пенсионерам с угрозами, якобы водит какую-то похожую.

Этот Вишняков, по словам ветерана, задолжал Ждановой крупную сумму и таким образом расплачивается с ней. Квартира пожилых супругов, видимо, стала своеобразной расплатой за задолженность.

А теперь некая Жданова хочет перепродать квартиру, в которой пожизненно прописаны ветераны. Как можно продать такую недвижимость вместе с людьми, совершенно непонятно.

Внук же, из-за которого все и произошло, убеждал «Звезду», что все не так и дарственная на квартиру незаконна. Однако разрешения присутствовать на семейном совете не дал и бросил трубку. По словам ветерана, Влад практически не общается с ними уже 25 лет. Он жил с матерью, а Доронины - родственники со стороны отца.

«Звонил иногда, спрашивал, как мы. Ну и все, до свиданья», - так описывает Анатолий свои отношения с внуком.

Анатолий Доронин прошел уже три суда. Сначала первая инстанция отменила дарственную на Жданову, признав ее недействительной. Но потом женщина подала апелляцию, которую суд удовлетворил, оставив квартиру за ней.

Сейчас ветерану предстоит третий суд. Впрочем, единственное, чего Анатолий хочет, так это оставить квартиру своему правнуку. А завещать ее он сможет только в том случае, если недвижимость останется за ним.