Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Он даже не приезжает» - ветеран ВОВ рассказал «Звезде», как у него отобрали квартиру за долги внука

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:44 07.11.2018
При этом, по словам пожилого человека, внук практически не общается с ним и бабушкой. Только изредка звонит.

Очень странная и печальная история произошла в семье ветерана Анатолия Доронина. За долги его внука, по его  словам, у них отобрали квартиру. Ветеран в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал, как это произошло.

В 2011 году в сентябре в дверь его квартиры позвонил мужчина и сообщил, что его внук Влад Доронин задолжал крупную сумму денег нескольким банкам.

«Не здоровался, не представился, а с порога "у Вашего внука плохая кредитная история". А мы-то тут при чем?» - совершенно справедливо удивился ветеран.

Названная сумма была вроде невелика - 100 тысяч рублей, поэтому ветеран сначала сам предложил ее заплатить. Но мужчина отказался и стал требовать, чтобы пожилой человек подписал какие-то бумаги. Сначала Анатолий не соглашался, но потом неизвестный начал угрожать сначала внуку, а потом и ему самому. Что якобы «придут люди, и вам мало не покажется». Документы пришлось подписать, и до апреля история была замята. Однако весной мужчина снова о себе напомнил. Он пришел и стал настаивать на том, чтобы пенсионеры «временно выселились» из своей законной квартиры. А когда Анатолий отказался это делать, то мужчина предположил, что «с правнуком по дороге из школы может что-нибудь случиться». Такого ветеран перенести не смог и согласился подписать все, что требовалось. Их с женой временно выселили. В ЖЭКе быстро подписали все документы и выдали паспорта с соответствующими штампами.

В дарственной написано, что Анатолий и Татьяна имеют право пожизненного проживания в той квартире. Однако после квартира перейдет какой-то странной Эле Викторовне Ждановой. Она же и выписывала ветеранов.

«Она сама из Кишинева. У нее там живут муж и сын», - рассказал про нее ветеран.

Анатолий видел ее всего пару раз. Один - когда она прописывала его с женой в их же квартире, а второй - на суде. Ветеран рассказывает, что у нее «такая машина, которой даже, наверное, у президента нет». А Вишняков, который и приходил к пенсионерам с угрозами, якобы водит какую-то похожую.

Этот Вишняков, по словам ветерана, задолжал Ждановой крупную сумму и таким образом расплачивается с ней. Квартира пожилых супругов, видимо, стала своеобразной расплатой за задолженность.

А теперь некая Жданова хочет перепродать квартиру, в которой пожизненно прописаны ветераны. Как можно продать такую недвижимость вместе с людьми, совершенно непонятно.

Внук же, из-за которого все и произошло, убеждал «Звезду», что все не так и дарственная на квартиру незаконна. Однако разрешения присутствовать на семейном совете не дал и бросил трубку.  По словам ветерана, Влад практически не общается с ними уже 25 лет. Он жил с матерью, а Доронины - родственники со стороны отца.

«Звонил иногда, спрашивал, как мы. Ну и все, до свиданья», - так описывает Анатолий свои отношения с внуком.

Анатолий Доронин прошел уже три суда. Сначала первая инстанция отменила дарственную на Жданову, признав ее недействительной. Но потом женщина подала апелляцию, которую суд удовлетворил, оставив квартиру за ней.

Сейчас ветерану предстоит третий суд. Впрочем, единственное, чего Анатолий хочет, так это оставить квартиру своему правнуку. А завещать ее он сможет только в том случае, если недвижимость останется за ним.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.11.2018, 13:37
Кому в России положены льготы по ЖКХ
Дата07.11.2018, 09:33
На Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.11.2018, 14:54
Проход Су-57 на сверхмалой высоте: эксклюзивные кадры с воздуха
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:19 В стране и мире
В Европарламенте задумались о снятии санкций с России
14:52 В стране и мире
На Украине не смогли продать «Норд»
14:09 В стране и мире
Видео
Во Франции из-за угрозы взрыва оцеплена больница Дюнкерка
12:23 В стране и мире
Видео
В ассоциации коллекторов ответили на предложение передать им долги россиян
11:45 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018 в России
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео
Видео
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео
Видео
Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео
«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.