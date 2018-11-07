Порошенко заявил, что РПЦ «нечего делать» на Украине

Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь и ее представители должны вернуться в Россию. Слова украинского президента приводит NewsOne.

«Разве это нормально, когда в Кремле немедленно собирается Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня: как защитить Русскую православную церковь на Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - сказал Порошенко.

Ранее президент Украины и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Документ был подписан в Стамбуле во время официального визита Порошенко в Турцию. Президент Украины назвал соглашение «историческим событием» и поблагодарил Варфоломея за встречу, «полную мудрости».