Съемки полнометражного фильма «Во все тяжкие» официально стартовали

Создатель сериала Breaking Bad («Во все тяжкие») Винс Гиллиган начал работу над двухчасовым фильмом, об этом сообщает портал The Hollywood Reporter. На данным момент остается неясным, будет ли проект сделан для телевидения, или для кино.

Рабочее название фильма, предположительно, Greenbrier, более детальную информацию представители Sony Pictures Television не сообщают. Также неизвестно, будут ли задействованы в съемках звезды оригинального сериала, Брайан Кранстон и Аарон Пол, будет ли фильм приквелом, или сюжет станет последующим развитием событий Breaking Bad.

Винс Гиллиган будет сценаристом, исполнительным продюсером и, возможно, займет кресло режиссера фильма. Сообщается, что продюсеры Breaking Bad и приквела «Лучше звоните Соулу» Марк Джонсон и Мелисса Бернштейн присоединятся к работе над проектом, который будет рассказывать историю о похищении человека и его стремлении к свободе. Ожидается, что производство начнется в этом месяце в Нью-Мехико. The New Mexico Film Office подтверждают начало съемок проекта под названием Greenbrier в этом регионе.