В Крыму назвали провокацией разведывательные полеты самолетов ВМС США вблизи границ полуострова

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что полеты разведывательных самолетов ВМС США вблизи границ республики - это провокационные действия.

Иоффе добавил, что на самом деле американская сторона не преследует никаких разведывательных целей, а при наличии «всяких спутниковых вещей» ничего нельзя «спрятать или укрыть».

«Главное, что нарушения воздушного пространства России не наблюдается. Это все провокационные полеты», - цитирует его слова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что существует определенная часть западного истеблишмента, которая намерена добиться своей цели и спровоцировать РФ на серьезные и резкие действия. А уже затем эти решения использовать в свое долговременной игре на антироссийских настроениях в западном мире.

«У российского руководства с нервами все в порядке, на провокации никто не поддастся, но терпение, как когда-то говорилось в советские времена, не безгранично», - сообщил Иоффе.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников в последнее время вблизи границ РФ увеличилась. В частности, они были замечены не только в районе Крыма и Краснодарского края, но также и вблизи западных рубежей страны.

Совсем недавно мониторинговый портал PlaneRadar зафиксировал данные, что самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник, 6 ноября, совершил разведывательный полет у территории Крыма. В этот же день в данном районе выполнил и американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. До этого он проводил мониторинг линии разграничения в Донбассе.