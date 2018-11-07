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На Украине не смогли продать «Норд»

Наталия Майорова
14:52 07.11.2018
Причина заключается в том, что организатор аукциона отклонил все поданные допущенными участниками заявки.
На Украине не смогли продать «Норд»
Фото: dpsu.gov.ua

В среду, 7 ноября, не состоялись электронные торги по продаже арестованного российского рыболовного судна «Норд». Причиной стало отсутствие допущенных участников. Это следует из протокола украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества», которое и занимается продажей судна.

«Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов», - говорится в протоколе.

Также известно, что подали 12 заявок - все они были отклонены организатором аукциона. О причинах отклонения ничего не известно.

Стартовая стоимость лота оценивалась почти в 1,63 миллиона гривен, или более чем в 58 тысяч долларов. Само судно было построено в 1989 году в Азове.

Украинская прокуратура ранее сообщила о передаче «Норд» Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений. Как уточнили в прокуратуре, решение было принято с целью сохранения бюджетных средств, которые были выделены на содержание судна в порту «Бердянск».

Также ранее стало известно, что судовладелец захваченного Украиной крымского судна «Норд» намерен добиться возвращения сейнера через международный суд.

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