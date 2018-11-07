Крабовое мясо и шашлык: СК РФ проверит условия содержания под стражей Вячеслава Цеповяза

Сотрудники СК РФ проведут служебную проверку в колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, известный как член банды Цапка. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин после того, как в Сети появились фотографии, на которых заключенный позирует в камере с мобильным телефоном. При этом мужчина сидит за богато сервированным столом. На тарелках красная икра, мясо краба и шашлык.

Бастрыкин потребовал дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где в таких условиях содержится лицо, «совершившее чудовищные преступления против личности».

В УФСИН по Приамурью уже заявили, что скандальные фотографии сделаны еще три года назад, и пообещали разобраться с «нарушениями внутреннего распорядка».

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и его подручных осудили за убийство 12 человек. Эти преступления считаются одними из самых резонансных в современной истории. Сергей Цапок, получивший пожизненный срок, скончался в камере еще четыре года назад.