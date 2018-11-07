СК РФ заинтересовался финансовой деятельностью Ольги Глацких

Глава Департамента по молодежной политике Свердловской области Ольга Глацких подозревается в нецелевом расходовании бюджетных денег. Средства были выделены на поддержку одаренной молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ведомство решило проверить информацию, обнародованную в ряде СМИ, которая касается финансовой деятельности структур, возглавляемых Глацких. Это произошло после нашумевшего скандала с ее участием, когда на встрече с волонтерами чиновница заявил, что «государство ничего не должно» молодежи.

Согласно информации журналистов, одна из структур под руководством Глацких получила в этом году 131 миллион рублей на финансирование проектов по поддержке молодых талантов. На эти деньги предполагалась организация четырех смен по обучению 800 подростков.

«Ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», - задались вопросом в СК РФ.

Правоохранители проверяют информацию о том, что молодежные смены были организованы на базе бизнес-отеля, аффилированном с одним из депутатов регионального Заксобрания.

Ранее сообщалось, что Ольга Глацких принесла извинения за свои неосторожные высказывания о молодежи, однако все равно была отстранена от исполнения своих должностных обязанностей.