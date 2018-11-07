В Кремле прокомментировали задержание Рыболовлева

В Кремле не располагают информацией об обстоятельствах задержания и обвинения в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не первый случай задержания или ареста российского предпринимателя.

«Относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан России», - сказал журналистам Песков.

Накануне стало известно, что россиянин Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Расследование в его отношении открыто, в частности, по фактам коррупции и торговли влиянием.

Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК «Монако» в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро.