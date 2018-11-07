Совфед одобрил закон о добровольном отказе депутатов от доплат к пенсиям
Документ предоставляет депутатам право отказаться от пенсионных преференций.
Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Совфед одобрил закон о добровольном отказе депутатов и сенаторов от пенсионных преференций, в том числе от доплат к пенсиям.
Для этого парламентариям необходимо подать соответствующую заявку в Минтруд. В случае удовлетворения заявки это будет окончательно и бесповоротно, то есть повторно надбавки и преференции ввести будет уже невозможно.
О готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям уже заявили представители всех парламентских фракций. Инициатором законопроекта стал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В ходе обсуждения пенсионной системы он заявил, что «начинать нужно с самих себя».