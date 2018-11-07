Кому в России положены льготы по ЖКХ

Вчера Госдума единогласно одобрила законопроект, который избавит льготников от необходимости ходить по инстанциям, чтобы доказать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ. Такая бумага нужна была в случае, если человек, имеющий право на скидку на коммунальные услуги, хотел продлить срок действия своих привилегий, а внезапно обнаруживал у себя некую задолженность.

Теперь гражданину не нужно будет ходить по инстанциям, чтобы собрать документы, доказывающие, что он платит за услуги ЖКХ вовремя и в назначенном объеме. «Звезда» составила список тех, кому эти льготы в принципе положены.

Основной документ, регулирующий право на получение субсидий - постановление правительства № 761 от 2005 года. Там прописаны основные категории граждан, которые имеют на это право. Нужно сразу оговориться, что субсидии предусмотрены только для социально незащищенной категории граждан. И, например, не все пенсионеры подходят под нее.

По закону те граждане, которые вышли на заслуженный отдых, имеют право на частичную компенсацию услуг ЖКХ. При этом льгота выдается только в случае, если расходы на услуги ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода. Помимо скидки на оплату коммуналки, такие пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию суммы за пользование телеантенной. Та льгота также оставлена на откуп региональным властям - они могут принять решение о дополнительном субсидировании своих граждан. Следующая категория - инвалиды. Притом льготы для них тоже заточены под каждую группу. Если инвалид проживает один или с семьей в одном из помещений общественного, государственного или муниципального фонда, то ему и семье предоставляется скидка в размере 50% от суммы. Инвалидность лица подтверждается справкой, которая должна быть предоставлена в органы, ответственные за начисление квартплаты. При этом экспертиза, результатом которой и является эта справка, может проводиться по закону как на дому, так и в стационаре.

Кавалеры орденов Славы, герои России и СССР согласноФЗ № 4301-1 имеют право на полную компенсацию услуг ЖКХ. Эта льгота распространяется на членов семей, проживающих с льготополучателем. Семья Героя России, СССР или кавалера орденов Славы, помимо полной компенсации коммунальных услуг, получает право на компенсацию в полном размере квартплаты, пользование телефонной связью и вневедомственной охранной сигнализацией. Последние блага цивилизации, если они отсутствуют в жилище льготополучателя, устанавливаются также за счет бюджета.

Ветеранам Великой Отечественной войны государство оплачивает половину суммы оплаты услуг ЖКХ, ровно так же, как и ветеранам труда. Однако скидка последних зависит от решения региональных властей.

На льготу в размере 50% от стоимости могут претендовать и чернобыльцы. Взаимоотношения их и управляющих компаний регулирует ФЗ № 1244-1 «О социальной защите лиц, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС». Такая скидка предоставляется непосредственно ликвидатору аварии или - в случае его гибели - вдове (вдовцу).

Многодетные семьи тоже имеют право на льготы. Согласно закону многодетными в нашей стране считаются семьи, где на воспитании находится три и более детей. При этом младшее поколение не должно быть старше 18 лет.

Как правило, таким семьям предоставляется скидка в размере 30% от счета за услуги ЖКХ.

Есть еще отдельная категория - семьи, где на воспитании находится десять и более детей. Для них государством предусмотрены отдельные условия - 50%-ная скидка на оплату квартплаты, по ненормированным услугам - 50-70%, а за вывоз мусора такая семья заплатит половину стоимости.

Для того чтобы получить положенную льготу, гражданин должен пойти в управление соцзащиты по месту жительства. Там ему однозначно скажут, может ли он рассчитывать на некие субсидии. Притом если человек подпадает сразу под две категории льготников, то скидки не суммируются, а его оформляют только по одной из них. По какой, гражданин вправе выбрать сам.

Далее нужно отнести документы, которые выдаст соцзащита, в компании, которые предоставляют услуги по ЖКХ. После необходимых процедур скидка начнет действовать со следующего месяца.