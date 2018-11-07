Расправа в рассрочку: сотрудники СК РФ предотвратили заказное убийство на Кубани

Сотрудники Следственного комитета РФ предотвратили заказное убийство на Кубани. Жена захотела избавиться от мужа и попросила знакомого найти исполнителя для совершения преступления.

Пятидесятидевятилетняя жительница Кубани мотивировала свое решение сложными взаимоотношениями со своей второй половиной. Знакомый согласился помочь женщине, но сразу после встречи с ней обратился к сотрудникам полиции.

Силовики организовали встречу заказчика с предполагаемым исполнителем, в роли которого выступил оперативный сотрудник. Переговоры записали на скрытую видеокамеру, получив тем самым неопровержимые доказательства вины подозреваемой. Предприимчивая дама заплатила десять тысяч рублей аванса и пообещала после исполнения заказа подарить убийце свой автомобиль ВАЗ-21120.

Однако до этого не дошло. Женщину арестовали и возбудили против нее уголовное дело по статье о подстрекательстве и подготовке убийства по найму. Как отреагировал 52-летний муж, не сообщается.