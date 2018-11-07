Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины для россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Действующий закон на Украине предполагает административную ответственность на нарушение госграницы, в том числе штраф и арест до 15 суток.

Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение границы - на срок от трех до пяти лет.