Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины для россиян
Россиянам на Украине грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.
Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Действующий закон на Украине предполагает административную ответственность на нарушение госграницы, в том числе штраф и арест до 15 суток.
Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение границы - на срок от трех до пяти лет.