«Водяной рубеж» и русская смекалка: как обороняли Москву в 1941 году

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину сражения за Москву. Один из малоизвестных эпизодов этой героической эпопеи - «водный». В начале зимы 1941-го для защиты столицы от немецких войск на севере и северо-западе Подмосковья были созданы искусственные водные преграды. «Армейский стандарт» изучил исторические свидетельства.

Во второй половине ноября немецкие моторизованные подразделения вышли к берегу Иваньковского водохранилища на Волге, за которым открывалась прямая дорога на Дмитров, Клин. Казалось, фашистский план охвата Москвы с севера вот-вот будет реализован. Однако главный инженер канала Москва - Волга Александр Румянцев нашел способ помешать врагу. Идея была проста: сбросить часть накопленной воды, подняв щиты на плотине Иваньковской ГЭС. Тогда лед, уже сковавший поверхность водохранилища (стояли 30-градусные морозы!), окажется «подвешенным» над понизившимся уровнем воды в Московском море и наверняка не выдержит тяжести вражеской техники, пытающейся форсировать акваторию.

Этот план был одобрен на заседании Государственного комитета обороны, которым руководил Иосиф Сталин. В результате произведенного форсированного сброса воды водохранилище обмелело на два метра. Что произошло дальше? Описания событий, почерпнутые из разных источников, отличаются друг от друга.

Самая «оптимистичная» (и наименее вероятная) версия: когда немецкие бронетранспортеры начали переправу на другой берег, под ними провалился лед, на дно ушли несколько боевых машин, десятки солдат... В другом изложении лед на водохранилище начал проседать и ломаться под собственным весом, и гитлеровцы, увидев это, вынуждены были отправиться в дальний обход. Как бы то ни было, факт остается фактом: дальнейшее наступление неприятеля на этом участке было остановлено.

Несколькими днями позже реализовали еще один «гидротехнический маневр», предложенный специалистами канала Москва - Волга. Чтобы остановить немецкие войска, надвигавшиеся на Дмитров с запада, со стороны Рогачева, устроили искусственное затопление поймы рек Сестры и Яхромы.

Сделать такой фокус помогла знаменитая русская смекалка. В районе железнодорожной станции Карманово река Сестра протекает по специальным водопропускным тоннелям прямо под насыпью канала. Эти тоннели «захлопнули» металлическими щитами (их пришлось в авральном порядке монтировать тут же, на месте). В результате «запертая» Сестра потекла вспять и вышла из берегов.

Кроме того, для усиления искусственного паводка решено было открыть два аварийных водосброса на канале, чтобы через них спускать воду этой рукотворной реки в саму Сестру и в ее приток Яхрому.

«По плану, разработанному Александром Румянцевым, диспетчер Яхромского шлюза Тельпуховский, увидев утром 28 ноября колонну немецких танков и мотопехоты, приближающиеся со стороны Андреевской горы, приказал открыть водосброс, - рассказали сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль». - В самый ответственный момент отключилось электроснабжение. Рабочим Расторгуеву и Вислогузову пришлось при помощи ручной лебедки поднимать сперва один тяжелый затвор, а потом - уже под пулями вражеских мотоциклистов - и второй. Вода из канала хлынула в Яхрому, ломая речной лед. Этот искусственный паводок оказался даже более мощным, чем настоящий весенний. Городской район Заречье, расположенный в пойме, оказался частично подтоплен. А самое главное, разлившаяся Яхрома не пустила германские танки и мотопехоту к западному берегу канала у Дмитрова».

«Мне доводилось читать впечатляющие описания искусственного наводнения, созданного на пути немцев в районе Дмитрова. Якобы вода разлилась на десятки километров, и даже барашки пенные на волнах этого «моря» белели! В действительности все было не так, - уточнил дмитровский краевед Василий Карасев. - Из документальных источников известно, что у места, где ее перекрыли, Сестра поднялась на шесть метров (выше по течению величина подъема воды постепенно уменьшалась). Но нужно учитывать: этот отсчет сделан от уровня поверхности реки, так что простейший анализ рельефа местности в тех местах показывает, что рукотворный паводок внешне выглядел достаточно скромно».

Вот, например, выдержка из немецкого донесения от 1 декабря: «Яхрома и Сестра частично вышли из берегов. Яхрома при Усть-Пристани (название села - авт.) около 15 метров в шириной и два-четыре метра глубиной... Между Усть-Пристань и поселком Прожектор река лишь частично покрыта льдом, зона наводнения - около 100 метров в ширину...»

«Получается картина, соответствующая нормальному, среднему по интенсивности весеннему паводку на территориях, примыкающих к западному берегу канала в районе Дмитрова. Хотя, конечно, даже в таком виде Сестра и Яхрома стали серьезной помехой на пути наступающего врага», - заключил Карасев.

Половодье продлилось несколько дней. Его поддерживали, сбрасывая в Яхрому запасы соседнего Яхромского водохранилища, и даже использовали ресурсы других, расположенных ближе к Москве водохранилищ на канале (для этого пришлось переключить насосы шлюзов на режим перекачки воды в обратном направлении). «Водную» оборону на рубежах под Дмитровом держали до 4 декабря, дальше пришло время контрнаступления Красной армии. В его ходе немцев отбросили от столицы на несколько сот километров.