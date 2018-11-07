В Кремле прокомментировали ситуацию с фото «красивой жизни» осужденного из банды Цапков

В Кремле считают компетенцией ФСИН разбираться в истории с публикацией фото «красивой жизни» осужденного за убийства в Кущевке бандита Вячеслава Цеповяза. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

ФСИН передала в СК РФ материалы проверки по снимкам. Установлено, что они были сделаны в 2015 году.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала фото, на котором арестованный Вячеслав Цеповяз ест красную икру, крабовое мясо и шашлык, предположительно, в тюремной камере.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сообщникам, Игорю Черныху и Владимиру Алексееву, инкриминировали пожизненный срок за убийство 12 человек. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и Николай Цапок получили по 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.