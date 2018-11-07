Песков прокомментировал возможное ужесточение антироссийских санкций США

Россия считает санкции США незаконными и так же будет относиться к любым другим ограничениям со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новости о возможном введении новых антироссийских санкций в ноябре.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что в США вновь подняли вопрос о невыполнении Москвой американских требований, выдвинутых в рамках так называемого дела Скрипалей. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по иностранным делам платы представителей Эд Ройс.

В этом случае в действие должны вступить более жесткие ограничения в адрес России, однако перед введением второй порции санкций администрация Белого дома должна провести консультации с Госдепартаментом и конгрессом США.