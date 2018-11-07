В Кремле прокомментировали итоги промежуточных выборов в конгресс США
В Кремле не ждут осложнений в отношениях Москвы и Вашингтона после промежуточных выборов в конгресс США, так как ситуация и без того достаточно тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно», - отметил он.
Песков также добавил, что, вопреки фобиям США, Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира.
«Вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США», - заключил представитель Кремля.
Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним прогнозам, большинство в американском сенате сохранили республиканцы. Они обеспечили себе 52 места при необходимых 50. Но в палате представителей Республиканская партия большинство потеряла.
За всю историю США нынешние выборы в американский конгресс, пожалуй, одни из самых скандальных. Они сопровождаются скандалами и обвинениями как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Некоторые эксперты опасаются, что США стоят на пороге новой гражданской войны. Что же происходит в «цитадели мировой демократии»? Что случилось с «самой стабильной политической системой» и «образцовым» американским обществом? Об этом - в новом расследовании «Специального репортажа». Смотрите премьеру 7 ноября в 21:10 на телеканале «Звезда».