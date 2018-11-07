В ассоциации коллекторов ответили на предложение передать им долги россиян

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин прокомментировал инициативу о передаче им коммунальных долгов россиян. С таким предложением выступили в Росводоканале и Мосэнерго.

«Сложилась такая ситуация, что компании ЖКХ имеют долги и нанимают бог знает кого для их взыскания. История, которая произошла в Казани, где ветерану войны какие-то хулиганы угрожали паяльником, у всех на слуху.

Это все происходит потому, что долги ЖКХ выведены из под действия ФЗ № 203. Мы предлагаем взыскивать эти долги в рамках федерального закона. Чтобы этим занимались компании, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов, за которыми есть надзор, которые записывают телефонные разговоры и обучают нормальных сотрудников, а не прибегают к помощи полууголовной братвы.

Все это необходимо привести в соответствие с законодательством и реальными возможностями компаний ЖКХ. Очень часто они даже не имеют контактов должника, а тем не менее имеют к нему претензии», - рассказал в интервью «Звезде» Борис Воронин.

Ранее стало известно об инициативе по передаче долгов по ЖКХ на взыскание сотрудникам коллекторских агентств. По данным Минстроя, долги россиян за оказанные коммунальщиками услуги на сентябрь этого года достигли 535 миллиардов рублей.