Порошенко передал Андреевскую церковь в пользование Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента», — говорится в сообщении.

Согласно закону, Андреевская церковь передается на безвозмездной основе на постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевскую церковь построили в Киеве в 1754 году. В настоящее время это действующий храм непризнанной УАПЦ. При этом в стране действуют две раскольнические православные церкви, УПЦ КП и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является УПЦ МП.