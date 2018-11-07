Порошенко передал Андреевскую церковь в пользование Константинополю
Согласно закону, Андреевская церковь передается на безвозмездной основе на постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
Фото: Michael Kudryavtsev Russian Look , Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
«Возвращено с подписью президента», — говорится в сообщении.
Согласно закону, Андреевская церковь передается на безвозмездной основе на постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
Андреевскую церковь построили в Киеве в 1754 году. В настоящее время это действующий храм непризнанной УАПЦ. При этом в стране действуют две раскольнические православные церкви, УПЦ КП и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является УПЦ МП.