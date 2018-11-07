Прокурор запросил 17 лет колонии для отрубившего жене руки жителя Серпухова

Прокурор запросил Серпуховский суд Подмосковья приговорить к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Подмосковья Дмитрия Грачева, из ревности отрубившего жене кисти рук.

Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда ее здоровью. По другим статьям, которые ему вменяет обвинение - «Угроза убийством» и «Похищение человека», - он свою вину отрицает.

Ранее по просьбе супруги Маргариты суд лишил Грачева родительских прав.

Грачев был арестован 13 декабря. По данным следствия, в прошлом году мужчина отвез свою жену в лес, где отрубил ей топором кисти рук якобы на фоне ревности. После этого Грачев доставил супругу в больницу для оказания помощи, а затем пришел в полицию и сознался в содеянном. Сейчас здоровью женщины ничто не угрожает, однако ей требуется продолжительная реабилитация.