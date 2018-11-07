ФСБ предотвратила теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018 в России

ФСБ пресекла попытки использования беспилотников террористами в ходе проводившегося минувшим летом в России чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников на открытии совещания глав спецслужб.

«Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования беспилотных летательных аппаратов террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира по футболу», - заявил Бортников.

По его словам, попытки атак предпринимались не только на ЧМ, но и в ходе подготовки и проведения других массовых политических и спортивных мероприятий.

Александр Бортников ранее заявил, что террористические группы стремятся к объединению в закрытые сообщества с целью прихода к власти.

Президент России Владимир Путин на совещании призвал международное сообщество разрабатывать механизмы по противодействию терроризму. Для этого, по его словам, необходимо взаимодействовать.

Чемпионат мира - 2018 прошел минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.