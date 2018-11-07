Глава МИД РФ призвал отказаться от вмешательства в дела других государств под предлогом поддержки оппозиции

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество к совместной и добросовестной борьбе с терроризмом. При этом министр посоветовал забыть «геополитические амбиции, скрытые повестки и двойные стандарты».

«Террористы продолжают пользоваться разобщенностью международного сообщества и тем, что не все государства предприняли необходимые законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне», - заявил Лавров, выступая на совещании силовиков в Москве.

Отдельно глава МИД РФ остановился на вопросах экстрадиции и своевременного информирования о передвижении потенциальных террористов, что уже не раз позволяло предотвратить крупные теракты.

Однако, несмотря на очевидные успехи в деле совместного противостояния преступности, так называемая оппозиция в Сирии и Ираке продолжает получать внешнюю подпитку, в том числе оружием, напомнил Лавров. Это сводит на нет все усилия по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Глава российской дипломатии еще раз озвучил российскую позицию невмешательства в дела других стран под предлогом поддержки оппозиционных политических сил и призвал всех последовать этому примеру.

В конце своего выступления Лавров предложил силовикам иностранных государств подробно изучить антитеррористическую концепцию ШОС и присоединиться к ней.