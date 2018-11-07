Россия и КНР будут рассчитываться в национальных валютах

Россия и Китай планируют подписать соглашение о расчетах в национальных валютах до конца текущего года. Об этом сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Он отметил, что у обеих стран есть собственные системы расчетов, которые позволяют не использовать международную систему SWIFT. Данный проект был представлен руководителями Кабинетов министров на российско-китайских межправительственных переговорах.

В ближайшие недели стороны должны провести консультации.