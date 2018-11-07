Глава ФСБ предложил создать систему депонирования ключей к дешифровке интернет-переписок

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников предложил создать систему депонирования электронных ключей шифрования интернет-мессенджеров. Это позволит получить доступ к переписке потенциальных террористов и предотвратить совершение ими преступлений. Об этом шла речь на совещании руководителей спецслужб, которое состоялось в Москве.

«Cерьезным технологическим препятствием для эффективного противодействия вторжению террористов в информационное пространство является отсутствие доступа спецслужб к шифрованной переписке террористов, использующих для связи специальные приложения мобильной связи», - отметил глава ФСБ.

Ранее стало известно о намерении Роскомнадзора обязать сотовых операторов составлять базы данных пользователей мессенджеров, а их администрацию - проверять подлинность телефонных номеров абонентов, выходящих в сеть.