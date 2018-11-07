Путин призвал к пресечению «источников подпитки» террористов

Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество разрабатывать механизмы по противодействию терроризму. Для этого, по его словам, необходимо взаимодействовать.

«Нужно укреплять доверие между странами, чтобы разрабатывать механизмы для пресечения источников подпитки террористов», - заявил Путин на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Сергей Лавров на совещании предложил другим странам изучить антитеррористическую концепцию ШОС и присоединиться к ней.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористические группы стремятся к объединению в закрытые сообщества с целью прихода к власти.