Глава ФСБ предупредил о возможном объединении ИГ* и «Аль-Каиды»*

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористические группы, в том числе запрещенные в России ИГ* и «Аль-Каида»*, стремятся к объединению в закрытые сообщества с целью прихода к власти.

«Стратегической целью подобных структур является свержение действующих политических режимов и приход к власти», - сообщил Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Директор ФСБ призвал правоохранителей в связи со сложившейся обстановкой уделять особое внимание подозрительным закрытым перепискам. По его словам, целью террористов является совершение терактов против государственных и правоохранительных органов.

Бортников добавил, что в подобные группировки вовлекается молодежь, которая подвергается массированной идеологической обработке.

В 2018 году в России была выявлена и пресечена деятельность 70 ячеек международных террористических организаций.

*ИГ, «Аль-Каида» - террористические организации, запрещенные в РФ