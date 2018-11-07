В Минздраве решили наказывать за отказ от прививок

Минздрав предлагает наказывать за антипрививочную пропаганду. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Карательные меры должны в первую очередь коснуться самих медиков, а именно врачей, которые рекомендуют пациентам отказаться от вакцинации по убеждениям.

Специалистов, выдающих законный отвод, основанный на медицинских показателях, они не коснутся.

«Антипрививочное лобби в последнее время очень активно борется с официальной медициной, призывая не делать прививки. Это конвертируется в цифры, которые мы видим по распространению тех или иных инфекционных заболеваний. Кто-то должен нести за это ответственность», - сообщил в интервью «Звезде» директор НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик Гусейнов.

Согласно положениям законопроекта медиков, уличенных в пропаганде отказа от вакцинации, будут направлять на принудительное переобучение по программе вакцинопрофилактики. К тому же, таким «неблагонадежным» сотрудникам будут объявляться выговоры.

В настоящее время родители вправе отказаться от вакцинации своих детей, подписав так называемый информированный отказ. В этом случае всю ответственность за возможные последствия они берут на себя. Это происходит из-за опасений осложнений, которые возникают в некоторых случаях как реакция на прививку. Зачастую такие осложнения наносят серьезный урон здоровью, а иногда приводят к летальному исходу.