Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал внутренним делом страны выборы в конгресс США.

«Результаты, естественно, можно рассматривать по-разному, но это внутреннее дело страны», - приводит РИА Новости слова Медведева.

На состоявшихся в США промежуточных выборах Демократическая партия, по прогнозам экспертов, отбирает у республиканцев контроль над палатой представителей, при этом в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и укрепить позиции, отобрав места у конкурентов.

Сейчас прогнозы отдают республиканцам минимум 53 места в сенате, что означает укрепление их позиций в верхней палате, где ранее у них было 51 кресло.