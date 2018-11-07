«Убийца до сих пор в подъезде» - соседка рассказала об убийстве женщины в московском лифте

В лифте жилого дома на юго-западе Москвы злоумышленники убили женщину. На ее теле было обнаружено более десяти ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве, в подъезде было найдено тело жительница дома 1966 года рождения.

Другая жительница дома, в котором произошло убийство, рассказала «Звезде» обстоятельства произошедшего. По словам Софии Черкасовой, в настоящее время убийца может прятаться в одной из квартир.

«Когда я пришла, там было много полиции. Там была женщина, все уже случилось. Полиция находилась там где-то минут двадцать. Как я узнала потом, в подъезд зашли двое мужчин. Один стал подниматься по лестнице. Другой поехал с ней в лифте. Как раз он и убил ее. Сейчас он где-то в подъезде, потому что никто не видел и на камерах не зафиксировано, как он выходил», - рассказала «Звезде» Черкасова.

По предположению девушки, злоумышленник может быть жильцом дома и в настоящий момент где-то прятаться. Обстоятельства преступления выясняются.