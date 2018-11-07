В деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе появились новые подробности

Адвокат одного из подозреваемых в жестком изнасиловании уфимской дознавательницы не считает, что его подзащитный совершил нападение на молодую девушку. По словам юриста, в ночь, когда произошел резонансный инцидент, в служебном кабинете УВД находились три женщины.

«Там было три женщины. Это, по моему мнению, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, в каждой организации», - считает адвокат Аслям Халиков, который представляет интересы Эдуарда Матвеева.

Защитник призвал воздержаться от преждевременных обвинений в адрес сотрудников полиции. Он настаивает на соблюдении презумпции невиновности и предлагает дождаться результатов назначенных экспертиз, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Из общих информационных источников мы видим, что было совместное употребление спиртных напитков», - напомнил юрист, комментируя журналистам ход расследования.

Защита подозреваемых обеспокоена реакцией СМИ и общественности на резонансное происшествие в стенах уфимского УВД. Адвокат опасается, что на волне народного возмущения судья может принять решение не в пользу его подзащитного.

«К следователям вопросов нет. Меня тревожит накал СМИ. Он может сыграть отрицательную роль. Он действует на суд, который и так дает 99,5% обвинительных приговоров», - закончил адвокат.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. На скамье подсудимых трое высокопоставленных сотрудников полиции, по версии следствия, в ночь на 30 октября надругавшихся над молодой девушкой-дознавателем, которую пригласили в служебный кабинет отдохнуть в приятной компании.

Как стало известно позже, в ходе застолья мужчины распивали спиртные напитки. Закончилось все избиением девушки и групповым изнасилованием. Полицейские уволены, пострадавшая проходит курс психологической помощи.