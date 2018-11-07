На Красной площади проходит торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

На Красной площади прошел торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года. Тогда красноармейцы прямо с кремлевской брусчатки уходили на фронт, на передовую, чтобы отстоять Москву. Тот парад еще больше сплотил людей перед общей угрозой, продемонстрировал силу духа защитников Родины.

Организаторы реконструкции парада попытались по максимуму воссоздать то историческое событие.

«Для нас это огромная честь - каждый год принимать участие в параде. С каждым годом техники становится все больше. Изначально было 15-20 единиц, в этом году уже 35 боевых машин, мотоциклов, танков, самоходных установок, бронеавтомобилей. То есть с каждым годом это все масштабнее и масштабнее», - рассказала «Звезде» Варвара Мокштадт, участница реконструкции парада.

По традиции шествие началось в 09:00 по московскому времени. Вместе с боем кремлевских курантов знаменная группа внесла на Красную площадь флаг России, флаг Москвы и впервые за всю историю торжественных шествий 7 ноября - Знамя Победы.