Ученые обнаружили лекарство от самых опасных форм рака

Группа ученых из Института исследования рака в США нашла способ лечения особо агрессивных форм болезни. Речь идет о синовиальной саркоме и злокачественных рабдоидных опухолях, которые чаще других поражают детей.

Ученые нашли способ подавлять деление раковых клеток, воздействуя на хроматин-ремоделирующий комплекс белка. Он принимает участие в регуляции активности ряда человеческих генов. Более того, вышеуказанный комплекс играет одну из ведущих ролей в упаковке хроматина - вещества хромосом, состоящих из ДНК, РНК и целого ряда белков, сообщают «Известия».

Новаторам от науки удалось выделить из структуры комплекса субъединицы BRD9 и GLTSCR1. Эксперименты показали, что их подавление тормозит развитие опухоли.