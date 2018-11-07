Банк России отозвал лицензию у двух банков

С 7 ноября Банк России отозвал лицензию у банка «Агросоюз». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского московского «Банка инноваций и развития».

ЦБ РФ шесть раз за последний год применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия. Банк неоднократно нарушал ограничения.