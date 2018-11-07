Банк России отозвал лицензию у двух банков
Лицензия на осуществление банковской деятельности прекращается с седьмого ноября.
Фото: ТРК "Звезда", Алексей Иванов
С 7 ноября Банк России отозвал лицензию у банка «Агросоюз». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Также ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского московского «Банка инноваций и развития».
ЦБ РФ шесть раз за последний год применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия. Банк неоднократно нарушал ограничения.