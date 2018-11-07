Большинство в Сенате США осталось за республиканцами

Республиканцы с минимальным перевесом обеспечили себе большинство в Сенате на промежуточных выборах в конгресс США. Представители партии заняли 51 кресло из 100 возможных. Демократам досталось 41 место. Еще одно займет независимый кандидат.

Однако на выборах в Палату представителей демократы опередили своих политических конкурентов из стана действующего президента США и уже обеспечили себе 171 место, против 166 у республиканцев.

Промежуточные выборы в конгресс проходят в США шестого ноября. По их итогам существенно обновится Палата представителей и Сенат.