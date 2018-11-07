Главный прокурор Украины предупредил о надвигающейся на страну волне линчевания

На Украине могут начаться массовые самосуды. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал в докладе, опубликованном на его странице в Facebook.

«Разгромив систему правоохранительных органов и судов», «законодатель ведет общество к судам Линча», - говорится в докладе.

К такому выводу Матиос пришел после того, как в Харькове «серийного вора» толпа избила и примотала скотчем к дереву. По словам прокурора, общие показатели украинской армии стремительно падают. Так, за последние четыре года из украинской армии похищено более 15 тысяч единиц оружия. С 2014 года из ВСУ дезертировали свыше 33 тысяч военнослужащих - это шестая часть всей украинской армии.

При этом, свои подразделения они покидали не с пустыми руками. По данным главного военного прокурора, чаще всего украинские солдаты выносят со складов автоматы, пистолеты, пулеметы и гранатометы. Небоевые потери ВСУ составили почти 18 тысяч человек. В их числе те, кто погиб из-за неосторожного обращения с оружием, а также в результате отравления наркотическими препаратами.