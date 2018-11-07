Экологи объяснили происхождение удушливого смога в Москве

Сильный запах сероводорода, в прямом смысле, отравляет жизнь на юго-востоке Москвы. Норма содержания этого газа в воздухе превышена в два раза. Впрочем, экологи утверждают, что угрозы здоровью людей нет. Какие-либо побочные эффекты возможны, если концентрация сероводорода превысит норму в 18 раз.

Опасным для здоровья человека считается превышение уровня содержания сероводорода в атмосфере в 300 раз. Однако москвичей это не особенно утешает, поскольку в воздухе отчетливо пахнет «тухлами яйцами».

Источник сероводорода связывают с мусорным полигоном «Кучино». Его закрыли, после того, как жители близлежащих районов пожаловались на свалку на прямой линии с президентом. Сейчас идет рекультивация.