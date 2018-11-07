Компания Boeing предупредила о фатальных особенностях управления своими новыми самолетами

Новые пассажирские самолеты Boeing 737 Max могут самостоятельно срываться в пике. Такое сообщение компания производитель намерена разослать всем авиакомпаниям в парке которых имеются воздушные суда данной модификации.

Всему причиной может служить некорректная работа системы контроля полета. Например во время, так называемого срыва потока, проще говоря неконтролируемого нарушения баланса движения воздуха, самолет может автоматически опускать нос. В сообщении Boeing будут содержаться указания для пилотов, следуя которым можно избежать опасных инцидентов в воздухе.

Предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, которое произошло 29 октября.

Через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты Boeing 737 упал в море. На борту находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Все погибли, сообщают «Известия».

Причины катастрофы до конца еще не ясны. Самолет был новым и эксплуатировался перевозчиком около трех месяцев. Сейчас эксперты изучают содержимое черных ящиков.