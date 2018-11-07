Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии

Военный грузовик протаранил жилой дом в японской префектуре Аомори. В этот момент в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Об этом пишет издание The Asahi Shimbun.

Инцидент произошел возле трассы 338 в городе Оирасэ. Грузовик протаранил фасад дома, частично его разрушив. Двое мужчин, которые были в машине, не пострадали.

Отмечается, что автомобиль перевозил коммуникационное оборудование на учения и возвращался на базу ВВС Японии Мисава. Проводится расследование.