Украинцы раскритиковали слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

Украинцы раскритиковали в соцсетях слова президента Украины Петра Порошенко об опасности российского «дешевого газа».

«Дешевый сыр - лишь в мышеловках. Дешевый газ - в российской клетке», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Граждане Украины в ответ на пост президента страны обвинили его, сказав, что такая тактика приведет в скором времени к обнищанию населения.

«Господин Порошенко, Вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!» - написал Стас Донец.

Ранее Киев повысил цены на газ для граждан страны на 23,5%, объяснив это требованиями МВФ, который в противном случае якобы может отказать Украине в новых траншах. Правительство Украины фактически увеличило цены без отмашки Государственной регуляторной службы.