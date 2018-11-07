В США подходят к концу промежуточные выборы в конгресс

Представителям Республиканской партии США удалось сохранить большинство в нижней палате конгресса. Об этом сообщает Agence France-Presse. Пока точных данных о количестве мест в Палате представителей агентство не приводит.

Тем временем промежуточные выборы в конгресс США подходят к концу. Его нижнюю палату переизберут полностью. Сенат обновится на треть. Участки в самом западном штате Гавайях закроются через несколько часов. А на востоке страны уже подводят итоги. Выборы проходят в нервной остановке. Наблюдатели получили десятки тысяч жалоб на неработающие машины для приема бюллетеней, на гигантские очереди на участках. Явка тем не менее высока, она может превысить 50%

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за ходом голосования. До начала голосования глава Белого дома активно агитировал избирателей за представителей от Республиканской партии.