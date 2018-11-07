Самолет ВМС США провел разведку у Керченского пролива

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку в районе Керченского пролива и Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга PlaneRadar в своем Twitter.

Самолет приблизился к берегу Крыма на расстояние 24,61 километра.

«Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (Patrol Squadron VP-10 "Red Lancers") , с бортовым номером 168764, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России», - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день разведывательный полет в этом регионе совершил американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk, который мониторил линию разграничения в Донбассе.